«Роза вітрів» виконуватиме новий рейс Київ-Калінінград

З 9 жовтня 2009 року авіакомпанія WINDROSE («Роза вітрів») вводить новий регулярний рейс за маршрутом Київ-Калінінград.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, рейс виконуватимуть на сучасному літаку Embraer-195 три рази на тиждень.

Час вильоту з Києва щопонеділка і щочетверга – 14.20, прибуття до Калінінграда – 16.00. У п`ятницю з Києва літак відправлятиметься о 08.20, прибуватиме в 10.00. Зворотні рейси щопонеділка і щочетверга – о 17.00, по п`ятницях – об 11.00.

Вартість перельоту в один бік складає від 134 USD, не включаючи аеропортний збір.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія WINDROSE заснована в 2003 році. Компанія надає повний спектр послуг у сфері авіаційних перевезень.

Парк авіакомпанії складається з двох Embraer-195, двох MD-82, двох Airbus-320.