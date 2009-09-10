У ПАР голубина пошта працює швидше за інтернет

Південноафриканська IT-компанія довела, що голубина пошта працює значно швидше, ніж провідний інтернет-провайдер ПАР, повідомляє агентство Reuters.

Unlimited IT відправила 11-місячного голуба Уїнстона зі свого офісу в місті Пітермаріцбург до відділення, яке розташоване в Дурбані на південно-східному узбережжі країни. 80-кілометровий переліт зайняв 1 годину і 8 хвилин, а з врахуванням завантаження інформації вся передача даних була завершена приблизно за 2 години і 6 хвилин.

За час, який було потрібно для відправки інформації за допомогою Уїнстона, по інтернет-каналах провідного провайдера Telkom пройшло всього 4% того ж обсягу даних.

Як пояснили в Unlimited IT, вони влаштували акцію на знак протесту проти повільного інтернету. В компанії 11 офісів роботи з клієнтами по всій країні, і швидка передача інформації їм необхідна.

Інтернет у ПАР дорогий і працює повільно через недостатню пропускну спроможність каналів зв`язку, пояснює агентство. Очікують, що з введенням в дію оптоволоконного кабелю завдовжки 17 тисяч кілометрів, який зв`яже південну і східну Африку з іншими мережами, його стан покращиться. Це, зокрема, необхідно напередодні чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в ПАР у червні-липні 2010 року.

"Хрещатик"