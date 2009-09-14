На Львівщині пройде «День без автомобілів»

22 вересня у Львівській області пройде акція «День без автомобіля».

Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції у Львівській області, яка є ініціатором цього заходу, основна мета акції - привернути суспільну увагу до негативного впливу автомобілів на здоров’я людей та навколишнє середовище, а також до можливостей вирішення цієї проблеми.

Держекоінспеція звернулася до мешканців Львова та області із закликом відмовитись 22 вересня від використання автомобіля, долучившись таким чином до акції «День без автомобіля».

За даними Держекоінспеції, значним джерелом забруднення атмосферного повітря є автотранспорт. За останні 5 років у Львові зафіксовано збільшення кількості приватних авто на 20%, що призвело до збільшення кількості викидів на 10%.

«Ми підготували інформаційні матеріали і поширили їх у районах області із закликом 22 вересня відмовитися від поїздок автотранспортом, а також із рекомендаціями для оптимізації використання паливних матеріалів» – повідомив УНІАН начальник Держекоінспекції у Львівській області Олег ЯГОЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Вперше акцію «День без автомобіля» було проведено в Парижі у 1998 році - для приватних автомобілів закрили старі квартали столиці. Щоб акція не мала негативних наслідків, запровадили додаткові маршрути громадського транспорту, плата за проїзд зменшили, активно працювали прокати велосипедів. Хоч «безавтомобільними» були оголошені лише два райони, це вплинуло й на іншу частину міста – вміст у повітрі оксиду вуглецю зменшився в цей день на 15%, а кількість велосипедистів зросла втричі. Ідеєю «Дня без авто» захопилися не лише французи – він став загальноєвропейським. Цього року «День без авто» пройде також в Аргентині, Бразилії, Канаді і на Тайвані.