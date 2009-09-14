У Черкасах створили Фонд порятунку каштанів

У Черкасах міська влада організувала Фонд порятунку каштанів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника відділу екології Черкаського міськвиконкому Володимира ГУСАЧЕНКА, для боротьби із міллю, яка пошкодила усі без винятку каштани в місті, необхідно близько 200 тисяч гривень.

«У міському бюджеті таких коштів немає, тому в міськвиконкомі вирішили звернутися до всіх небайдужих з проханням допомогти місту і зберегти його окрасу – каштани», - зазначив чиновник.

Він повідомив, що організація, яка має стежити за станом дерев у місті - Державна інспекція захисту рослин Черкаської області - згадала про каштани тоді, коли знешкодити міль уже практично неможливо.

Тому, наступного року в Черкасах планують використати всі методи боротьби із міллю, щоб визначити, який із них найбільш дієвий і ефективний. Планують ранньої весни для захисту каштанів випустити комаху трихограму, зробити каштанам ін’єкції та повісити «липучі стрічки».

На думку фахівців, найбільш безпечним варіантом в умовах міста у боротьбі з каштановою міллю є випуск трихограми. Під час розмноження самка трихограми відшукує відкладені на листку яйця молі і відкладає всередину своє яйце, таким чином, знищуючи шкідника.

На кількох десятках каштанів випробують і другий спосіб боротьби із міллю – ін’єкції хімічних препаратів у стовбури дерев. Цей спосіб досить дорогий, тому масово його застосовувати поки що не планують. Одна ін’єкція коштує близько 20 євро.

«Липку стрічку» також випробують на частині каштанів. Ця стрічка схожа на «липку пастку» для мух, якою обмотують нижню частину дерева. Вона перешкоджає молі добиратись до листя.

У Черкасах є понад 4 тисячі каштанів, на центральній вулиці міста - бульварі Шевченка – понад півтори тисячі цих дерев.