У Миколаєві люди отруїлися в піцерії

У Миколаєві 18 осіб госпіталізували через отруєння стравами у піцерії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, впродовж 12-го вересня у Миколаєві до інфекційного відділення обласної лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» були госпіталізовані ще 7 відвідувачів піцерії «Челентано», які 9 вересня вживали там страви.

Станом на 07.00 13-го вересня у медзакладі перебувають 18 осіб: 2 - у важкому стані, решта 16 – у стані середнього ступеня важкості.

Фахівці СЕС і медперсонал здійснюють комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та лікувальних заходів. Причини захворювання встановлюють.