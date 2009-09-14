На Львівщині затримали партію контрабандних сигарет

Прикордонники та митники викрили на Львівщині чергову спробу контрабанди сигарет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, цього разу тютюнові вироби везли до Амстердама під виглядом мінеральної вати.

Прихований вантаж виявили під час оформлення у пункті пропуску «Рава-Руська» вантажівки «Вольво», якою керував 31-річний поляк.

Згідно з документами, везли майже 9 тонн гофрованої мінеральної вати, яку фірма з Житомирщини відправляла в Голландію.

Під час поглибленої перевірки вантажу прикордонно-митна оглядова група знайшла 72,5 тис. пачок сигарет. Тютюнові вироби знаходилися в мішках з мінеральною ватою посередині причепа.

Виявлену контрабанду вилучили та передали в митницю. Сигарети експерти оцінили в майже 400 тис. грн.

Також були затримані засоби їх незаконного перевезення та приховування - вату, оцінену в 44 тис. грн., та вантажівку з причепом вартістю близько 170 тис. грн.