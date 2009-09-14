«Оболонь» завоювала 29 нагород

За результатами Міжнародного професійного конкурсу пива, слабоалкогольних, безалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод продукція корпорації «Оболонь» завоювала визнання журі у багатьох номінаціях і отримала 29 нагород. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Серед нагород, бурштинова зірка за найбільший обсяг випуску пива ТМ «Оболонь» та безалкогольного напою ТМ «Живчик»; 4 гран-прі за найвищу якість пива «Оболонь Преміум», спеціального пива «BeerMix Лимон» та «BeerMix Вишня», а також безалкогольного напою «Живчик Лимон». «Оболонь Світле», «Оболонь Соборне», «Оболонь Міцне», «BeerMix Малина», «BeerMix Energy», «hike premium», «hike premium light», «Магнат», ліцензійне пиво «Bitburger Premium Beer», «Десант Спецназ», енергетичний напій «Джетт» зі смаком граната, мінеральна вода «Оболонська» завоювали золоті медалі. А «Оболонь Безалкогольне», «Десант ДМБ», слабоалкогольні напої «Icelife грейпфрут», «Дайкірі» отримали срібні медалі.

Визнання отримали і дочірні підприємства компанії, а також підприємства з корпоративними правами. Серед продукції ДП ЗАТ «Оболонь» «Красилівське» золоті медалі завоювали питна вода «Прозора», напої «Frest Fire», «Frest Crystal» та «Frest Ice», а срібною «Frest Fresh». ТМ «Frest» також відзначено Почесним кубком за кращий дизайн зовнішнього оформлення безалкогольних напоїв.

Нагороду отримало ще одне підприємство корпорації ВАТ «Охтирський пивоварний завод» – срібну медаль за високу якість пива «Охтирське Світле».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.