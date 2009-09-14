У Кременчуку 60 будинків відключили від гарячої води

У місті Кременчук Полтавської області 60 багатоповерхових будинків відключили від гарячої води за борги.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник служби контролю за оперативною ситуацією в місті Кременчуцького міськвиконкому Юрій ВОЙТЕНКО уточнив, що 30 будинків відключило ВАТ «Полтаваобленерго» і 30 – комунальне підприємство «Теплоенерго».

За його словами, сумарний борг мешканців цих будинків за воду перевищує 80 тис. грн.

ВАТ «Полтаваобленерго» і КП «Теплоенерго» забезпечують Кременчук гарячою водою і опалюванням.

На апаратній нараді в міськвиконкомі заступник мера Микола ПОРИЦЬКИЙ заявив, що енергетики шукатимуть різні способи, аби змусити боржників оплатити за спожиті послуги. За його словами, у випадку відключень будинків від води або тепла ті, хто платять за комунальні послуги і не мають боргів, повинні шукати способи впливу на несумлінних сусідів, через яких весь будинок позбавлений відповідної послуги.