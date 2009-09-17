В Україні найбільше потрібні програмісти та медпрацівники

Найбільш затребуваними на ринку праці в Україні цього літа були програмісти та медпрацівники, найменше економіка потребувала юристів, фахівців у сфері готельного господарства, туризму та бухгалтерів. Про це повідомляє сайт з працевлаштування JOB.

За його даними, цього літа активність на ринку праці не тільки не знизилася в порівнянні з весною, як це традиційно відбувалося протягом останніх років, але, навпаки, збільшилася. Так, у липні роботодавці розмістили на JOB.ukr.net майже 29 тис. вакансій. Це рекордний показник для 2009 року. Навіть у традиційно «мертвому» місяці року - серпні - на JOB.ukr.net було розміщено майже 27 тис. пропозицій про роботу.

Бізнес активізувався, оскільки другої хвилі кризи, про яку так багато говорили, не сталося навесні, і підприємці переглянули плани розвитку своїх підприємств, збільшили інвестиції в реалізацію проектів. Крім того, на початку кризи багато компаній поспішили скоротити штат і надлишково звільнили персонал, і вже навесні-влітку знову відкрили вакансії.

Влітку попит на фахівців відповідав пропозиції. У червні і липні на одне місце претендувало 1,1 фахівця, у серпні ж на одного фахівця припадало 1,1 пропозиції про роботу.

Трійка найбільш затребуваних фахівців літа - програмісти, медпрацівники і менеджери з продажів. Протягом літа кожному з цих фахівців, які розмістили на сайті з працевлаштування своє резюме, надійшло близько 2 пропозицій про роботу.

Менеджери з продажів та програмісти традиційно входять у трійку найбільш затребуваних фахівців. Взимку попит на програмістів трохи знизився, але вже всередині весни знову почав зростати, оскільки збільшилася кількість замовлень з боку іноземних IT-компаній. Українські програмісти затребувані у країнах Західної Європи, оскільки менш вибагливі до рівня оплати праці. Тому в Україні велика кількість програмістів, які працюють на умовах аутсорсингу для іноземних компаній.

Продавати товари та послуги під час кризи складніше, ніж у період зростання купівельної спроможності населення, тому виробники та дистриб`ютори підсилюють відділи продажів. Водночас, умови оплати праці менеджерів з продажів значно погіршилися. Роботодавці знижують фіксовану частину їхньої зарплати, а то й зовсім скасовують її, зменшують розмір бонусів.

Медперсонал найчастіше шукають приватні медичні заклади. Найбільш затребувані фахівці - косметологи, медсестри, гінекологи, дерматологи, педіатри, медпредставники, а також провізори та завідуючі аптеками.

До трійки найменш затребуваних спеціалістів літа входять юристи, фахівці у сфері готельного господарства та туризму, бухгалтери, фінансисти, банківські працівники, а також перекладачі й фахівці в галузі телекомунікацій та зв`язку.

Низький попит на юристів пов`язаний з надлишком цих фахівців на ринку, оскільки на початку 2000-х рр. існувала мода на юридичну освіту. Крім того, корпоративні юристи, поряд з HR-менеджерами, офіс-менеджерами та секретарями, складають пул так званого адміністративного персоналу, який наприкінці минулого року скорочували перш за все.

Менеджери з туризму і готельний персонал (адміністратори готелів, покоївки) залишилися незатребуваними через зниження туристичної активності в цьому сезоні.

Оскільки фінансова система значно постраждала від кризи, знизився попит на бухгалтерів, фінансистів, банківських працівників.

Довідка. Сайт з працевлаштування JOB (job.ukr.net) — лідер ринку інтернет-рекрутингу. Створений у 1999 році. Його база нараховує 24 тис. вакансій і 33,5 тис. резюме фахівців усіх регіонів України. Щодня на JOB розміщується близько 1,5 тис. нових вакансій і 1 тис. резюме. Щодня JOB відвідують більше 98 тис. унікальних Інтернет-користувачів, які переглядають його 1,2 млн. разів.