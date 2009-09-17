Уряд планує збільшити на 50% зарплати листоношам
14:20, 17 вересня 2009Права споживачів
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З 1 жовтня
Уряд планує з 1 жовтня 2009 року збільшити на 50% зарплати листоношам.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні уряду.
«Листоноші, які сьогодні розносять людям усю кореспонденцію, перебувають у найгіршому становищі. Саме тому сьогодні ми розглядатимемо питання про підвищення заробітної плати всім листоношам на 50% з 1 жовтня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр-міністр також підкреслила, що у зв`язку з необхідністю економії фінансових ресурсів одночасно необхідно розглянути можливість про використання в сфері «Укрпошти», зокрема під час прийому на роботу листонош, такого механізму, як часткова зайнятість.
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