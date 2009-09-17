Уряд планує збільшити на 50% зарплати листоношам

Уряд планує з 1 жовтня 2009 року збільшити на 50% зарплати листоношам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні уряду.

«Листоноші, які сьогодні розносять людям усю кореспонденцію, перебувають у найгіршому становищі. Саме тому сьогодні ми розглядатимемо питання про підвищення заробітної плати всім листоношам на 50% з 1 жовтня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також підкреслила, що у зв`язку з необхідністю економії фінансових ресурсів одночасно необхідно розглянути можливість про використання в сфері «Укрпошти», зокрема під час прийому на роботу листонош, такого механізму, як часткова зайнятість.