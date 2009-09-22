На Херсонщині скоротилося виробництво борошна на 13%

У Херсонській області за 8 місяців цього року, в порівнянні з аналогічними показниками минулого року, виробництво борошна та хлібобулочних виробів скоротилося на 13,1% і 7,3% відповідно, а макаронних виробів - збільшилося на 9,3%.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики області, за вказаний період в області виробили 77,5 тис. т борошна, 21,45 тис. т хлібобулочних виробів і 2,9 тис. т макаронних виробів.

Зокрема, в серпні виробництво борошна до липня поточного року зросло на 41,9%, а до серпня 2008 року скоротилося на 12,5% - до 10,787 тис. т. Виробництво хлібобулочних виробів за серпень до липня зросло на 1,1%, до серпня 2008 року - скоротилося на 2,9% - до 3,1 тис. т. Випуск макаронних виробів в серпні до липня поточного року скоротився на 21,1%, до серпня 2008 року - зріс на 38,6% - до 341 т.