У Львові створять копії історичних замків України

У Львові розпочалася робота зі створення копій історичних замків України. Вже до кінця цього року буде виготовлено копії Львівського та Олеського замків. Планують, що в експозиції буде 15 копій старовинних замків України.

Про це повідомив журналістам директор Львівської картинної галереї Борис ВОЗНИЦЬКИЙ.

«Замки будуть виготовлятися в масштабі 1:50, тобто матимуть площу 4 м, а висоту – 1,5 м. Копії замків буде розміщено на подвір’ї Музею мистецтва давньої української книги у Львові», - розповів Б.ВОЗНИЦЬКИЙ.

Директор Львівської картинної галереї, який виступив ініціатором створення копій українських замків, зазначив, що його надихнула на цю роботу поїздка до Копенгагена.

«У Копенгагені на площі одного стадіону відтворена ціла Голландія, замки, церкви, будинки. Це цікава річ, вона дуже притягує людей, і дає знайомство зі старовиною», - зазначив Б.ВОЗНИЦЬКИЙ.