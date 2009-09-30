Збільшення акцизу на спирт призведе до зупинки заводів

Підвищення акцизів на спирт до 50 грн. за літр призведе до зупинки лікеро-горілчаних заводів.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив Генеральний директор «Союз-Віктан» Андрій ОХЛОПКОВ.

За його словами, підвищення ставки акцизного збору на спирт до 34 грн. за 1 літр вже привело до зменшення обсягів легального ринку горілки.

«Збільшення ставки акцизного збору до 50 грн. знищить легальну вітчизняну галузь. А зупинка заводів найбільших виробників призведе до хаосу в економіці – банки не зможуть отримати свої кредитні гроші, скоротиться рекламний ринок, у спиртзаводів скоротяться обсяги збуту спирту», - пояснив А.ОХЛОПКОВ.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано ініціативу підвищення ставок акцизного збору до 50 грн. за 1 літр 100% етилового спирту. В липні ц.р. акциз на спирт вже підвищили до 34 гривень за 1 літр.