На Дніпропетровщині люди отруїлися дикорослими грибами
13:32, 01 жовтня 2009Права споживачів
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Госпіталізували 5 осіб
У місті Тернівка на Дніпропетровщині через отруєння дикорослими грибами до центральної міської лікарні потрапило 5 осіб, у тому числі троє неповнолітніх.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Дніпропетровській області.
Четверо постраждалих є членами однієї родини – 44-річний батько, 41-річна мати, їх доньки 16 та 12 років. Разом з ними грибами також отруїлася 16-річна подруга доньок.
Госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.
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