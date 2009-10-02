Світ відзначає сьогодні Міжнародний день усмішки, запропонований американським художником Харві БОЛЛОМ - винахідником забавного сонячного личка, відомого як "усміхнене обличчя", або просто "смайлик".

Як повідомляють РІА “Новини”, Х.БОЛЛ, який призначив себе Міжнародним послом щастя і заснував "Всесвітню корпорацію усмішок", запропонував відзначати День усмішки кожної першої п`ятниці жовтня, коли саме передчуття вікенду сприяє гарному настрою.

Девіз нинішнього, 11-го за рахунком, Міжнародного дня усмішки - "Зроби добру справу - допоможи кому-небудь посміхнутися".

Художник, що пішов з життя у 2001 році, задумав це свято як протест проти комерціалізації його всміхненого творіння та інтернет-простору загалом. Гроші за використання запатентованого "смайлика" надходять до некомерційного фонду Х.БОЛЛА і використовуються на благодійні цілі.

Жовте всміхнене личко Х.БОЛЛ запропонував у 1963 році як символ страховій компанії State Mutual Life Assurance Cos, зазначає NEWSru.

Вподобані "смайлики" виготовили у вигляді значків і роздали службовцям компанії, а ті, у свою чергу, стали дарувати веселі значки клієнтам. Потім "смайлик" з`явився на емблемах, листівках, одязі і навіть на поштовій марці США.

Всюдисущим "смайлик" став, коли перебрався в інтернет-простір і sms.

Переказують, що цього дня лист, що супроводжується усмішкою, неодмінно принесе успіх. Деякі інтернет-продавці обіцяють у п`ятницю за замовлення зі "смайликом" 20-процентну знижку.