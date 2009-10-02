У Києві завтра Хрещатик перекриють з 10.00 до 22.00

У Києві 3 жовтня Хрещатик перекриють з 10.00 до 22.00 у зв’язку із проведенням Міжнародного фестивалю активного соціально-освітнього спрямування на підтримку здорового способу життя “Сталкер-фест-2009”.

Як зазначають у розпорядженні Київської міськдержадміністрації, оприлюдненому на офіційному веб-порталі міської влади, КМДА проситиме столичне Управління Державтоінспекції забезпечити 3 жовтня перекриття дорожнього руху з 10.00 до 22.00 на Хрещатику від Майдану Незалежності до Бесарабської площі.

Згідно із затвердженим планом заходів, у центрі міста у суботу з 12.00 до 18.00 відбудуться виступи творчих колективів і діджеїв та будуть організовані безкоштовні розваги для дітей.

Після цього заплановано концерт на сцені, встановленій на Майдані Незалежності.