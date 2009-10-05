У Житомирі подорожчав проїзд у маршрутках

У Житомирі на 25 коп. - до 1,5 грн. - подорожчав проїзд у маршрутних таксі.

Як повідомили УНІАН у Житомирській міськраді, відповідне рішення прийняли на засіданні Житомирського міськвиконкому.

Водіям рекомендовано підняти ціни на перевезення пасажирів до 2 грн., однак поки що цього не відбулося.

Як повідомляв УНІАН, водії житомирських маршруток уже близько року тривалими акціями протесту добивалися дозволу від влади підняти ціни на проїзд через подорожчання бензину та запчастин.