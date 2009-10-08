У Росії заборонять лампи розжарювання

Уряд Росії має намір заборонити обіг всіх ламп розжарювання з 1 січня 2014 року. Про це заявила міністр економічного розвитку Ельвіра НАБІУЛЛІНА.

"З 1 січня 2013 ми пропонуємо заборонити обіг ламп розжарювання потужністю більше 75 ват, а з 1 січня 2014 року - всіх ламп розжарювання", - сказала вона. "Перший етап торкнеться частки ринку десь близько 12-14 відсотків", - сказала Е.НАБІУЛЛІНА.

Водночас, заборона на виробництво потужних ламп розжарювання (більше 100 ват) може бути введена вже з 1 січня 2011 року. Це передбачено проектом закону про енергоефективність російської економіки, який готується до другого читання в Держдумі.

За оцінкою Мінекономіки, перехід на енергозберігаючі лампи в Росії оцінюється в 100 мільярдів рублів.

Мер Москви Юрій Лужков у вересні 2009 року наказав почати поступову заміну всіх лампочок розжарювання в бюджетних організаціях і відомствах Москви на енергозберігаючі. З 1 жовтня Москва припинить закуповувати звичайні лампи розжарювання, а всі перегоріли лампочки на об`єктах Москви, комунальні послуги яких оплачуються з бюджету, будуть поступово замінюватися на енергозберігаючі.

Енергозберігаючі лампи дорожчі за звичайні, але завдяки меншому енергоспоживанню і тривалішому терміну служби в кінцевому підсумку виявляються більш ощадливими.

У липні президент Росії Дмитро МЄДВЄДЄВ оголосив, що в Росії може бути повністю заборонений продаж ламп розжарювання. Для вирішення завдань в галузі енергозбереження, що стоять перед Росією, потрібна "низка жорстких рішень, а також виконання ряду жорстких рекомендацій", стверджував тоді глава держави. Нові технології, на думку президента, необхідно не просто пропонувати їх споживачеві, а впроваджувати "залізною рукою".

До кінця 2010 року держкорпорація "Ростехнології" має намір запустити власне виробництво світлодіодних ламп, які дозволять замінити лампи розжарювання. Ці лампи буде робити одне з підприємств "Ростехнологій".

У Євросоюзі звичайні лампочки будуть заборонені в 2016 році, а з 1 вересня 2009 року набрала чинності заборона на продаж ламп потужністю більше 80 ват. Подібні обмеження діють також на Кубі, в Австралії, Новій Зеландії та інших країнах.

Варто також відзначити, що в проекті закону про енергоефективність російській економіці прописано вимогу забезпечити лічильниками будівлі та приміщення органів влади та юридичних осіб до 1 січня 2011 року, а громадян - до 1 січня 2012 року.

ТСН