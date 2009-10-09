З березня будуть введені ринкові тарифи на послуги «Укрпошти»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що з березня 2010 року будуть введені ринкові тарифи на послуги «Укрпошти».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявила сьогодні на Третьому Всеукраїнському форумі працівників поштового зв’язку.

«Нам потрібно підвищити матеріальну зацікавленість працівників за рахунок збільшення заробітної плати й підвищення соціальної захищеності працівників. Для цього ми будемо наводити лад з тарифною політикою. Тарифи повинні бути такими, які повністю покривають собівартість й забезпечують прибуток, а як наслідок – нормальний рівень заробітної плати. Я думаю, що вже з березня ми зробимо крок до повного встановлення ринкових тарифів на всі послуги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також вважає за доцільне розширити перелік послуг, які надають поштові відділення. «Нам потрібно розширити перелік послуг, які надають поштові відділення. Це – світові традиції, які потрібно втілювати в життя», - додала вона.