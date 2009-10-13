У Криму реалізація сільгосппродукції на ринках скоротилася на 6%

На ринках Автономної Республіки Крим об`єм продажу сільськогосподарських продуктів у вересні 2009 року скоротився в порівнянні з серпнем на 6% при зниженні цін на 3%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у вересні в Криму знизилися ціни на моркву (на 20%), свіжі помідори (11%), ріпчасту цибулю (10%), фрукти і ягоди (8%), свинину і яйця (7%), вершкове масло і свиняче сало (6%), молоко і птицю (5%), картоплю і буряк (4%) та крупи (3%).

Водночас, підвищилися ціни на часник (на 14%), телятину і свіжу капусту (8%), солоні огірки (7%), зернові (6%), баранину (5%), соняшникову олію (3%), сметану, сир, яловичину, свіжі огірки (1%).

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2009 року об`єми реалізації сільгосппродукції на ринках Криму збільшилися на 6% в порівнянні з липнем при зниженні цін на 3%.