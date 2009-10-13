Молоді чехи пиячать найбільше в ЄС

Лідерами в країнах ЄС зі споживання алкоголю є школярі з Чехії.

Три чверті опитаних шістнадцятилітніх хлопців та дівчат повідомили, що пили вино або горілку протягом останніх місяців, а половина школярів того самого віку визнала, що була у стані тяжкого сп’яніння. Чеська молодь, як пише щоденник Hospodářské noviny, найбільше в країнах Європейського Союзу заражена алкоголізмом.

За даними чеського відомства статистики, зокрема, споживання вина збільшилося впродовж двох останніх десятиліть більш як на третину. Два десятиліття тому пересічний чех споживав вісім літрів чистого спирту на рік, а сьогодні – понад десять літрів. Кожен чех – а сюди статистика зачисляє і немовлят – випиває щодня не менш як півлітра того чи іншого алкоголю. Пиво і далі залишається улюбленим напоєм (160 літрів на особу в рік), але дедалі помітнішим стає потяг до вина і горілки в молодшого покоління.

На думку відомого чеського психотерапевта Карла НЕШПОРА, «помолодшання пияцтва» пов’язано із суспільними змінами. «Спільнота, яка позбулася тоталітаризму, – каже він, – вдається до перебільшеного лібералізму, скасовує навіть потрібні заборони, а одною з таких була, наприклад, заборона реклами алкогольних напоїв».

Висновки чеського вченого мають своє підтвердження і в посткомуністичній Україні, де, за даними ЮНІСЕФ, понад 90% п’ятнадцяти- й шістнадцятирічних вживали як вино, так і горілку.

“Німецька хвиля”