Корпорація "Roshen" збільшила продаж на 3%

Кондитерська корпорація „Roshen" за 9 місяців цього року збільшила реалізацію продукції на 3% у порівнянні з показником минулого року – до 255 тис. тонн. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що загальний об`єм виробництва кондитерської продукції за три квартали 2009 року зріс на 2% щодо показника 2008 р. – до 260 тис. тонн.

Зокрема, виробництво продукції українських фабрик КК«Roshen» за три квартали 2009 року зросло на 2% и склало 186 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація „Roshen” володіє Київською, Вінницькою, Кременчуцькою і Маріупольською кондфабриками в Україні, а також Липецькою кондфабрикою "Ліконф" в Росії і Клайпедською кондфабрикою «Klaipedos konditerija» в Литві.

Асортимент продукції налічує більше 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному об`ємі виробництва 350 тис. тонн на рік.

За 2008 рік „Roshen" збільшила реалізацію власної продукції на 31% або на 201,145 млн. дол., в порівнянні з показником 2007 року, - до 850 млн. дол. Частка виробництва корпорації „Roshen” на українському ринку складає 25%.