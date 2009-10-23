У Бельгії свято Святого Миколая обійдеться батькам дорожче

У Бельгії очікують, що цьогорічне свято Святого Миколая обійдеться батькам дорожче на 5-15%, ніж минулого року.

Про це свідчать дані дослідження, оприлюдненого у фламандській газеті Het Laatste Nieuws.

За даними видання, основною причиною подорожчання іграшок є те, що більшість з них вироблені з пластику, а коли виробники виготовляли іграшки з цього матеріалу на основі нафти, він коштував досить дорого.

Ще однією причиною подорожчання іграшок називають посилення вимог до безпеки іграшок з Китаю.

Найбільше подорожчали, порівняно з минулим роком, іграшки популярних американських брендів - Playskool, Fisher Price, Kiddieland та Little People – на 10-15%.

Водночас, ціни на іграшки європейських виробників, таких як Lego та Playmobil, зросли менше.