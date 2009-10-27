Мережа ProStor відкрила магазин в Павлограді

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 25 жовтня відкрила магазин в Павлограді (Дніпропетровська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 138,4 кв. м, торгова площа - 112,4 кв. м.

Це другий магазин мережі ProStor в Павлограді. Перший магазин відкрили в березні 2006 р.

Всього в Дніпропетровській області працюють 43 магазини краси і подарунків ProStor, 25 з яких - в Дніпропетровську, 11 - в Кривому Розі, 2 - в Дніпродзержинську, 2 - в Нікополі, 2 - в Павлограді, 1 - у Вільногірську.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (м. Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфумерії і косметики з 2005 року.

На 26 жовтня 2009 року мережа складається з 111 магазинів в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській областях, АР Крим). Сукупна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 000 кв. м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».