Найкраще живеться у Фінляндії

Шість з десяти найбільш процвітаючих країн світу цього року, а саме Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Данія, Норвегія (посідають перші п`ять місць) та Голландія (на восьмому місці) – знаходяться у Європі. Канада, США та Нова Зеландія теж у першій десятці. Про це свідчить оприлюднений у понеділок рейтинг Legatum Prosperity Index. Експерти дослідницького центру при міжнародній інвестиційній групі Legatum вже третій рік поспіль оцінюють конкурентоспроможність економіки та якість умов проживання в 104 країнах світу, у яких проживають 90 відсотків світового населення.

Рейтинг найбільш процвітаючих країн світу складають на основі детального аналізу дев`яти найважливіших для добробуту факторів: обсяги економічного зростання, підприємництво та інновації, наявність демократичних інститутів, освіта, охорона здоров`я населення, безпека, державне управління, соціальний капітал та особиста свобода. У кожній з цих дев`яти категорій складають відповідний рейтинг 104 країн, а на основі цих підрейтингів зрештою визначають місце окремої країни в Legatum Prosperity Index.

Цього року Україні вдалося дещо покращити свої результати, піднявшись з 68 на 61 позицію та випередивши Росію, Молдову, Білорусь і Казахстан. Натомість Росія опустилася з 57 на 69 місце, яке розділила з Туреччиною. Випередити Росію Україні вдалося, зокрема, завдяки кращим показникам у категоріях «особиста свобода», «безпека» та «демократичні інститути». Незадовільними, за оцінками експертів, в Україні є стан державного управління та низький "соціальний капітал" - рівень взаємної довіри у суспільстві.

Зі східноєвропейських країн потрапити у верхню третину рейтингу змогли лише Словенія (20 місце), Чехія (25 місце), Угорщина (28 місце) та Польща (29 місце). Словенії це вдалося завдяки значним досягненням у галузях освіти та безпеки, а також умінню уряду сприяти економічному зростанню країни. Чехія обійшла інші східноєвропейські країни за рівнем здоров`я та особистої свободи населення. Найгіршим показником серед європейських держав може «похвалитися» Білорусь – 85 місце.

Загалом же цьогорічний Legatum Prosperity Index замикають Пакистан, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Ємен, Судан та Зімбабве.

“Німецька хвиля”