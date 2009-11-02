Столична ДАІ почне евакуацію авто, які припарковані з порушенням правил

З початку наступного тижня столична Державтоінспекція планує почати евакуацію з київських вулиць транспортних засобів, які припарковані з порушеннями Правил дорожнього руху.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник столичного главку міліції Віталій ЯРЕМА.

"Я думаю, з наступного понеділка ми почнемо цю роботу, але будемо дуже виважено підходити до цього", - сказав він, зауваживши, що в першу чергу такі дії з боку співробітників Державтоінспекції стосуватимуть транспортних засобів, які паркуватимуть на зупинках громадського транспорту, заважуючи його руху, та на пішохідних переходах. Водночас, пояснюючи такі дії, В.ЯРЕМА зазначив, що з 30 жовтня набрала чинності відповідна постанова Кабінету Міністрів, "яка доповнює попередню і дозволяє ДАІ здійснювати евакуацію транспортних засобів, які знаходяться під знаками "зупинка заборонена".

В.ЯРЕМА звернув увагу на той факт, що підрозділи ДАІ не мають в своєму розпорядженні ні евакуаторів, ні штрафмайданчиків. Але цей документ дозволяє міліції укладати угоди з комерційними структурами на здійснення евакуації автомобілів. У контексті цього він не виключив, що доведеться задіяти для цієї процедури, зокрема, столичне підприємство "Київпарксервіс". "Нам тиждень зараз потрібен для юридичного оформлення документів - хто буде цим займатися, де будуть ці штрафмайданчики", - сказав він.

Начальник главку запевнив, що "відповідальність за евакуацію повністю лягає на працівника ДАІ, який буде складати протокол про порушення і протокол про евакуацію". Крім того В.ЯРЕМА запевнив, що транспортний засіб повертатимуть власникові, якщо той з’явиться в процесі здійснення евакуації. Також власника вже евакуйованого автомобіля будуть інформувати про це відповідною листівкою, яку залишатимуть на місці, з якого заберуть автомобіль. Щодо розцінок на такі процедури, то, як зазначив В.ЯРЕМА, вони ще опрацьовуються і узгоджуються з Міністерством юстиції та Міністерством фінансів.