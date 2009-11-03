Банки неохоче надають фізособам іпотечні кредити

Банки, як і раніше, вважають за краще надавати кредити позичальникам (фізичним особам) за найменш ризикованими умовами, з погляду банку, і неохоче кредитують іпотеку.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила заступник голови правління АТ «Брокбізнесбанк» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її прогнозами, програми банків, пов`язані з наданням іпотечних кредитів, будуть, як і раніше, нечисленними. Це пояснюється браком у банків довгострокових ресурсів, а також невизначеністю у питаннях заставного майна, вважає експерт.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, для банків основними на сьогодні залишаються питання, пов`язані з розв’язанням проблемної заборгованості. У зв`язку з цим, вважає вона, головною новиною минулого тижня стала зміна Національним Банком України практики проведення валютних аукціонів. Так, на валютному аукціоні, проведеному 28 жовтня, регулятор вперше відмовився від єдиного курсу продажу іноземної валюти для всіх банків, що брали участь в аукціоні, підкреслила експерт.

За словами Н.СИНЯВСЬКОЇ, комерційні банки сподіваються, що надалі НБУ повернеться до колишньої практики проведення аукціонів. Вона відзначила, що ці аукціони покликані підтримати позичальників, що мають кредитну заборгованість в іноземній валюті, і мають забезпечувати однакові і прогнозовані умови придбання валюти для клієнтів різних банків.