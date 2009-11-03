Windrose запровадила безплатне бронювання місць у літаку

З 3 листопада 2009 року пасажири авіакомпанії Windrose можуть самостійно бронювати місця в салоні літака під час придбання квитка. Послуга попереднього бронювання є безплатною, і дійсна для всіх власних рейсів авіаперевізника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.

Замовити конкретне місце в лайнері можна під час бронювання і придбання квитка в колл-центрі WINDROSE, в авіакасах, а також у туристичних агентствах.

За словами начальника відділу продажів Windrose Сергія ПОЧТОВОГО, раніше пасажир дізнавався номер посадочного місця безпосередньо під час реєстрації на рейс.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія WINDROSE була заснована в 2003 році. WINDROSE надає повний спектр послуг у сфері авіаційних перевезень.

Парк авіакомпанії складається з двох Embraer-195, двох MD-82.