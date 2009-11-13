На Львівській митниці затримали 20 тонн м’ясопродуктів

10:36, 13 листопада 2009
Права споживачів
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Під час спроби незаконного ввезення

Працівники Львівської митниці запобігли спробі незаконного ввезення в Україну 20 тонн м’ясопродуктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, у міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» (Львівщина) з Польщі для митного оформлення прибув автомобіль «Ман» з причепом. Згідно з поданими до митного контролю документами, наданими водієм, громадянином Республіки Польщі, значилось, що на адресу одного з підприємств Львівщини перевозять м`ясо вартістю 14 тис. євро.

Однак, у митників виникли сумніви щодо вартості товару. Тож після перевірки заявлених даних та огляду автомобіля і вантажу виявили інший комплект документів, у якому вказано справжню вартість товару – понад 20 тис.євро.

Так, на митну територію України громадянин Польщі намагався перемістити товар з поданням митному органу документів, що містять неправдиві дані.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар та транспортний засіб вартістю майже 500 тис. грн затримано.

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