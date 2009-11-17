В Україні виробництво горілки зросло на 7,5%

В Україні виробництво горілки і міцних спиртних напоїв у січні-жовтні 2009 року становило 34,7 млн. дал, що на 7,5% більше за показник січня-жовтня 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у жовтні 2009 р. виробництво горілки і міцних спиртних напоїв становило 3,8 млн. дал, що на 32,8% більше за показник вересня 2009 р. і на 20% менше за показник жовтня 2008 р.

Виробництво солодового пива, включаючи безалкогольне й пиво з вмістом алкоголю менше 0,5%, у січні-жовтні 2009 року становило 262 млн. дал, що на 7,2% менше за аналогічний показник 2008 року.

Згідно з повідомленням, у жовтні ц.р. вироблено 20,6 млн. дал пива, що на 1,7% більше, ніж у вересні 2009 року, і на 1,4% менше, ніж у жовтні 2008 року.