Philip Morris заплатить жительці Флориди 300 млн. доларів

Жителька Флориди отримає від Philip Morris 300 млн. доларів як компенсацію за шкоду, завдану її здоров`ю сигаретами, виробленими компанією.

Відповідне розпорядження віддав суд округу Броуард, визнавши, що бездіяльність американського тютюнового гіганта стала причиною виникнення емфіземи легенів у 61-річної Сінді НОГЛ, повідомляє NEWSru.

За даними місцевих ЗМІ, це найбільша сума, виплачена будь-коли приватній особі в результаті подібних судових розглядів, що проходили у Флориді. Крім того, за непідтвердженими даними, це рекордна компенсація за всю історію світової тютюнової індустрії.

Суд визнав претензії С.НОГЛ справедливими і зобов`язав Philip Morris виділити 56,6 млн. доларів на витрати, пов`язані з її лікуванням. Крім того, як каральний захід компанія має компенсувати фізичні і моральні страждання, які відчуває жінка, виплативши їй 244 млн. доларів.