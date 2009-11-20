Жінки накладають на обличчя в середньому 515 хімікатів на день

Дослідження, проведене виробником косметичних виробів Bionsen, показало, що жінки щодня накладають на обличчя в середньому 515 хімічних сполук у складі гігієнічної та естетичної косметики, парфюмерії і т. п., пише Telegraph.

Як стверджують вчені, середньостатистична жінка користується щодня 13 косметичними продуктами для обличчя, які містять більше 20 інгредієнтів. Парфумерні вироби в середньому містять 250 хімічних речовин, а в деяких їх кількість досягає 400.

Під час дослідження також виявили, що середня кількість інгредієнтів у помаді – 33, у лосьйонах для шкіри – 32, в туші – 29 і в зволожувачі рук – 11.

Довгострокові ефекти застосування багатьох із цих речовин ніколи не вивчалися, тому не виключено, що вони можуть певним чином загрожувати здоров`ю. Крім того, як показали попередні дослідження, третина жінок у віці до 25 років регулярно застосовує косметику, призначену для використання після 40 років, що шкідливо для їхньої шкіри.

Як пояснила експерт Шарлот СМІТ (Charlotte Smith), догляд за собою з простого вмивання поступово перетворився в накладення зволожуючого і тонального крему, тіней, помади, туші та багатьох інших продуктів. При цьому засоби для "чудового догляду", що постійно з`являються, містять безліч інгредієнтів, які можуть за тривалого застосування призвести до небажаних ефектів.

“Хрещатик”