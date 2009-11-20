Мережа ProStor відкрила ще два магазини

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 19 листопада відкрила магазин в Києві, а 11 листопада – в Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

За повідомленням, загальна площа столичного магазину складає 163,7 кв. м, торгова - 137,7 кв.м. Це шостий магазин ProStor в столиці. Перший магазин відкрили в лютому 2008 року.

Загальна площа магазину мережі в Дніпропетровську, розташованого в ТРК APPOLO, складає 138,9 кв. м, торгова - 129,6 кв.м. Новий магазин став 26-м магазином мережі в Дніпропетровську. Урочисте відкриття заплановане на 21 листопада.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (м. Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфюмерії та косметики з 2005 року.

На 20 листопада 2009 року, мережа складається з 115 магазинів в Київській Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській області та АР Крим. Сукупна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 000 кв.м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».