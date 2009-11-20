Компанія “АВК” пропонує різдвяну колекцію подарунків

Компанія «АВК» випустила новорічно-різдвяну колекцію подарунків 2009-2010. Солодкі набори «АВК» цього року представлені в усіх цінових сегментах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Всі 10 подарунків із нашої колекції – від м’якого рюкзачка з солодощами до невеликого набору кондитерських виробів у картонній упаковці – випущені з дуже демократичною ціновою пропозицією, - говорить директор з маркетингу компанії «АВК» Олександр ЛАВРОВ. – Цього року ми доклали максимум зусиль для того, аби створити не лише високоякісний продукт, але й запропонувати найбільш доступну для споживача ціну».

Окрім невисокої вартості святкових наборів, споживачів у колекції «АВК» потішать прозорі «віконця» на більшості подарунків, які зробили для того, щоб потенційні споживачі могли побачити вміст набору. Також «АВК» пропонує подарунки з захоплюючими настільними іграми.

Довідка УНІАН. Компанія «АВК» є одним з найбільших українських виробників шоколадних і желейно-жувальних цукерок. «АВК» експортує свою продукцію в більш ніж 20 країн світу.

До складу компанії входить п`ять кондитерських фабрик в містах Дніпропетровськ, Донецьк, Мукачево, Луганськ. У компанії працює близько 8 тисяч осіб.