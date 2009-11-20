На Львівщині відкрили Льодовий палац

Сьогодні у місті Новояворівськ на Львівщині відбулося урочисте відкриття Льодового палацу.

Першу на Заході України криту льодову арену збудedfkb за кошти інвестора – вихідця з міста Новояворівська, який відмовився назвати суму вкладених інвестицій.

Арени палацу розраховані на 600 місць, на них матимуть змогу тренуватися хокейні клуби, секції фігурного катання, а також всі охочі .

Як заявив під час церемонії відкриття львівський губернатор Микола КМІТЬ, Льодовий палац протягом двох років мають намір збудувати і у Львові.

«Планували, що уряд виділить кошти і ми збудуємо у Львові Льодовий палац раніше - до 100-річчя хокею, проте за два роки льодову арену у Львові таки матимемо», - зазначив він.

Довідка УНІАН.У 2010 році в Україні відзначатимуть 100-річчя українського хокею з шайбою.