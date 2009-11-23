У Дніпропетровську без води залишилися 750 приватних будинків
12:15, 23 листопада 2009Права споживачів
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Через прорив водогону
Вчора у Дніпропетровську через порив магістрального водогону без води залишилися 750 будинків приватного сектора мікрорайону „Діївка-2”.
Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області,
Зокрема, на трубі підземного водогону внаслідок тривалої експлуатації розійшовся шов. Через значний виток води пошкоджено приватний будинок, у стінах якого утворилися наскрізні тріщини.
Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» проводять на місці аварії відновлювальні роботи.
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