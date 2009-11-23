У Дніпропетровську без води залишилися 750 приватних будинків

Вчора у Дніпропетровську через порив магістрального водогону без води залишилися 750 будинків приватного сектора мікрорайону „Діївка-2”.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області,

Зокрема, на трубі підземного водогону внаслідок тривалої експлуатації розійшовся шов. Через значний виток води пошкоджено приватний будинок, у стінах якого утворилися наскрізні тріщини.

Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» проводять на місці аварії відновлювальні роботи.