“Фуршет” до кінця року відкриє чотири магазини

ЗАТ “Фуршет” до кінця цього року відкриє чотири магазини в регіонах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, 24 листопада компанія відкриє п`ятий супермаркет у Кіровограді торговою площею 1180 кв. м, 25 листопада – другий супермаркет в Севастополі торговою площею 1250 кв. м, 27 листопада – п`ятий магазин у Сімферополі торговою площею 876 кв. м, 10 грудня – шостий супермаркет у Сімферополі площею близько 5 тис. кв.м.

За даними прес-служби, впродовж поточного року компанія відкрила один супермаркет «Фуршет» в Коростишові (16 квітня).

У першому кварталі 2010 року компанія планує відкрити п`ять нових магазинів в Києві, Рівному, Кам`янець-Подільському, Кременчуці, Фастові.

Довідка УНІАН. «Фуршет» – мережа магазинів продовольчого і непродовольчого гуртово-роздрібного ринку України. За станом на листопад цього року торгова мережа компанії складається з 95 супермаркетів «Фуршет» в Україні.

Товарообіг мережі в 2008 році зріс на 42% в порівнянні з 2007 роком – до 5 млрд. 978 млн. грн.