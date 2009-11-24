У Тернопільській області подорожчали продукти харчування

За даними Державної інспекції з контролю за цінами, у Тернопільській області подорожчали більше десяти найменувань продуктів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Тернопільської обласної державної адміністрації.

Згідно з даними моніторингу цін, проведеного Держінспекцією станом на 20.11.2009 року, в підприємствах торгівлі спостерігається зростання середніх роздрібних цін (у порівнянні з цінами станом на 13.11.2009 року) на: макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного в/г) – 2,0 %; ковбаси варені І ґатунку – 7,0 %; молоко жирн. 2,5 % – 3,6 %; яйця курячі – 3,9 %; цукор – 3,9 %; олію соняшникову рафіновану – 0,6 %.

Трохи менше, але також подорожчали: яловичина – 0,8 %; свинина – 0,2 %; сало – 1,1 %; молоко розливне – 4,5 %; олія соняшникова – 1,9 %; яйця курячі – 0,7 %; цукор – 5,3 %; макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного в/г) – 2,4 %;

Повідомляють, що середні рівні роздрібних цін на хліб залишаються стабільними: хліб з борошна пшеничного в/г – 4,31 грн./кг; хліб з борошна пшеничного 1 г – 3,22 грн./кг; хліб житньо-пшеничний – 3,49 грн./кг.

Середні рівні торговельних надбавок на хліб у підприємствах торгівлі, в яких проводився моніторинг цін, становлять від 9,6 до 9,8 %.

Водночас, на продовольчих ринках спостерігається зростання середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю – 4,3 %; капусту білокачанну – 4,3 %; цибулю ріпчасту – 2,2 %.