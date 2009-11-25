У Києві відкриють перший магазин побутової техніки Comfy

4 грудня відкриють перший у Києві магазин побутової техніки Comfy в ТРЦ “Альта-центр”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії VK Development.

Згідно з повідомленням, в жовтні компанія підписала договір з мережею магазинів побутової техніки Comfy про оренду 3,5 тис. кв. м площі в ТРЦ «Альта-центр» терміном на три роки.

При цьому магазин розташується на місці супермаркету «Велика Кишеня», який переформатують на преміальний супермаркет і розмістять у цокольному поверсі.

Довідка УНІАН. Торгова мережа Comfy (м. Дніпропетровськ) заснована в 2005 році і, за станом на грудень 2008 року, налічувала 61 магазин в 32 містах центрального, південного і східного регіонів України. У 2007 році мережа Comfy об`єдналася з мережею "Побуттехніка" (м. Донецьк).