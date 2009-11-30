Більш як 3 млн. поляків за останні 10 років працювали за кордоном

3,3 млн. громадян Польщі задекларували, що за останні 10 років працювали за кордоном.

Згідно з даними опитування CBOS, які має в своєму розпорядженні УНІАН, кількість реально працюючих за кордоном поляків може бути більша, оскільки дослідження проводилося в Польщі і не враховують тих, хто в цей час був за кордоном.

Найчастіше поляки виїжджали до Німеччини. На другому місці – Велика Британія, а далі Італія, Голландія, Франція, США, Іспанія, Ірландія і Австрія.

Серед тих, хто працював за кордоном, більше людей з найвищими доходами на людину в сім`ї (близько 500 доларів на кожну), далі ті, хто зараз займає керівні посади, кваліфіковані фахівці (27%) і приватні підприємці (29%).

Близько 20% працівників сфери послуг і некваліфікованих робітників також мають досвід роботи за кордоном.

Згідно з дослідженням, більшість людей, які повертаються з «закордонних заробітків» декларують труднощі з працевлаштуванням на умовах, що їх задовольняють, і майже 20% не знаходять роботодавця.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського держкомстату, на початок цього року за кордоном працювало понад 2 млн. поляків.

Довідка УНІАН. Відкриття ринків праці для поляків після вступу країни до Євросоюзу дозволило добитися скорочення безробіття з рекордних 20% у 2004 році до близько 9% минулого року.

Через світову фінансову кризу з кінця 2008 року безробіття в Польщі знову почало зростати, досягнувши до жовтня майже 11%, зокрема, через втрату роботи поляками за кордоном.

У жовтні в 38 млн. Польщі без роботи було 1,72 млн. осіб.