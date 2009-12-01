У Львові зупинять майже половину пасажирських ліфтів міста

У Львові вже найближчим часом Держгірпромнагляд може зупинити усі зношені ліфти міста, які відпрацювали встановлений термін експлуатації і становлять небезпеку для життя громадян. Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління Держгірпромнагляду в Львівській області.

«Зупинка ліфтів створить незручності для львів’ян напередодні різдвяних і новорічних свят, проте, дасть гарантії життю і здоров’ю мешканців Львова. Зараз у місті експлуатують 2 тис. 96 пасажирських ліфтів, що належать територіальній громаді. Майже половина з них відпрацювала 25 і більше років, і з кожним роком кількість таких ліфтів зростає», - зазначають у повідомленні.

Держгірпромнагляд застерігає, що «через 10-15 років більше 90% ліфтів Львова відпрацюють встановлений термін експлуатації».

Як інформує прес-служба, начальник територіального управляння Держгірпромнагляду у Львівській області Віктор ШАЙТАН звернувся із листом до міського голови Львова Андрія САДОВОГО, у якому висловлює занепокоєння щодо стану ліфтів міста, які загрожують життю львів’ян.

У повідомленні наголошують, що протокольні рішення нарад, які проводили щодо вказаного питання за ініціативою теруправління в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради протягом 2008-2009 років, не виконані і до сьогодні. Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках, що є у власності територіальної громади Львова, на 2009 рік виконана всього на 8,2%.

Незадовільним є і стан диспетчеризації ліфтів. Диспетчерські системи - за визначеного строку експлуатації 10 років - працюють по 25-30 років. Їхнє обладнання морально застаріле, зношене майже на 100%, часто виходить з ладу. Кількість ліфтів, що не забезпечені диспетчерським зв’язком, постійно збільшується.

"Такий стан ліфтового господарства викликає стурбованість у керівництва теруправління за життя і здоров’я мешканців Львова. Виходячи з цього, теруправління буде реагувати на дану ситуацію адекватно, бо в такому незадовільному стані ліфти в житлових будинках експлуатувати не можна", - наголошує прес-служба Держгірпромнагляду.