"Гарячі" державні телефонні лінії

Гарячі «кризові» телефонні лінії, відкриті державними органами влади:

"Гаряча телефонна лінія" для звернень громадян і юридичних осіб в Міністерстві з питань житлово-комунального господарства: 8-800-500-92-90. Відкрита з 28 липня, години роботи - з 9.00 до 20.00 з перспективою стати цілодобовою.

«Гаряча лінія» для аграріїв, які хочуть здати зерно Аграрному фонду по заставних закупівлях: 8-800-507-30-90 . Відкрита при Кабміні з 28 липня, працюватиме щодня з 8 до 21 години

„Гаряча лінія ” для підприємців щодо фактів незаконних перевірок, створена за дорученням прем’єр-міністра: 8-800-507-30-90. Зателефонувавши на цей номер, підприємці можуть повідомляти про факти проведення перевірок контролюючими органами, які проводяться всупереч постанові Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 502 „Про тимчасове обмеження здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року ”. „Гаряча лінія ” створена для контролю за виконанням ухвали Чину №502. Діє після буднів з 9 до 18 години підприємці можуть повідомляти про конкретні факти порушень, дзвінки безкоштовні.

«Гаряча лінія» для поліпшення інформування суб`єктів господарювання і населення з питань реалізації цінової політики: тел. (044) 596 67 70. Діє при Міністерстві економіки.

Безкоштовна багатоканальна лінія з питань виплати заробітної платы:8-800-507-30-90 (режим роботи – 9:00-21:00 в робочі дні). А також: 8-800-287-12-30 . Діє в Міністерстві праці і соцполитики.

„Горячая лінія” з пенсійних питань: 8 (800) 500-39-20. Діє в Міністерстві праці та соцполитики.

"Гаряча лінія" з питань перерахунку і призначення пенсій: 8-800-503-7-530 ( з 9-00 до 18-00). Діє при Пенсійному фонді України. А також в регіонах http://pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=95636&cat_id=95635 .

"Гаряча лінія" Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку: (044) 279-83-68

"Гаряча лінія" для правового захисту трудових прав членів профспілок в умовах фінансової кризи: 8 (044) 279-47-55. Відкрита Федерацією профспілок України. Сюди треба дзвонити, якщо працедавець примушує працівника йти у відпустку без збереження заробітної плати; пропонує звільнитися за власним бажанням або за угодою сторін; змінює режим роботи, розмір заробітної плати. А також коли працедавець встановлює неповний робочий час для працівників, затримує або не виплачує заробітну плату.

«Гаряча лінія» з питань подолання зростання цін на лікарські препарати: 8 (044) 256-78-08. Діє з 20 жовтня 2008 р. в Секретаріаті Кабміну, Можна інформувати про раптове підвищення цін на лікарські препарати.

Сall-центр при Міністерстві закордонних справ України, які надає інформацію з питань, пов`язаних з поїздками громадян України за кордон: (044) 238-15-50, з мобільного - 355 (процедури і правила отримання віз для поїздок за кордон; консульський-правові питання; особливості перебування в інших країнах; попередження торгівлі людьми; події надзвичайного характеру).

Телефон довіри аеропорту "Бориспіль": 8-044-585-74-11

Пошук роботи за допомогою Державної служби зайнятості: 8 (800) 50-50-600, з мобільного - 730

До уваги тих, хто шукає роботу - адреси і телефони центрів зайнятості:

Державний центр зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України м. Київ, 01601, вул. Еспланадна, 8/10, тіл.: (044) 284-38-94, факс: (044) 289-76-28 E-mail: 17@dcz.adsl.com.ua

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