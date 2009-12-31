У новорічну ніч можна буде побачити "блакитний місяць"

У новорічну ніч жителі Північної і Південної Америки, Європи і Африки зможуть побачити рідкісне астрономічне явище - "блакитний місяць", повідомляє агентство ІТАР-ТАСС.

"Блакитний місяць" - другий повний місяць протягом календарного місяця - буває в середньому один раз на 2,5 роки, проте на новорічну ніч він припадає лише один раз на 19 років. Останній раз дане явище спостерігалося 31 грудня 1990 року, а наступного разу жителі Землі зможуть побачити його лише у грудні 2028 року.

Перший повний місяць у грудні поточного року був другого числа. За наявності гарної погоди безпосередньо в новорічну ніч "блакитний місяць" зможуть побачити жителі Північної і Південної Америки, Європи і Африки. В Австралії і Азії повний місяць припаде вже на січень 2010 року.

У США що американців, яких надихнула майбутня рідкісна подія, мають намір зустрічати Новий рік під знаком "блакитного місяця". У ряді клубів Нью-Йорка й інших міст пройдуть тематичні вечірки, основним хітом яких буде відома пісня "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі "Блакитний місяць".