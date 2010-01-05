Майже 70% перевірених м’ясних напівфабрикатів містять ГМО

Результати випробувань фаршу та пельменів щодо вмісту ГМО свідчать, що майже 70% продукції, яка є на прилавках магазинів, містить генетично модифіковану сою та кукурудзяний крохмаль. Проте у складі продукції вони не зазначені, а на етикетці є напис «Без ГМО».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту з посиланням на генерального директора ДП «Полтавастандартметрологія» Віктора МИРУНКА.

За повідомленням, перевірені фахівцями ДП «Полтавастандартметрологія» м’ясні напівфабрикати не відповідають вимогам нормативних документів.

«За свої кошти ми закупили у торговельній мережі ту продукцію, яка, на наш погляд, найменш контрольована. Придбали котлети, фарш, пельмені вітчизняних виробників», – розповів В.МИРУНКО.

Фахівці провели випробування продукції за органолептичними, мікробіологічними, фізико-хімічними показниками, дослідження щодо вмісту ГМО. Також проаналізували маркування та пакування, терміни придатності, умови зберігання, наявність посвідчень про якість тощо.

Загалом дослідили 16 зразків продукції: 7 видів фаршу, 5 видів котлет та 4 види пельменів. Всі зразки пельменів не відповідали вимогам НД за масовою часткою фаршу до маси пельменя (масова частка фаршу склала лише 38,2% від маси пельменя, який важив 8 г за норми 12). Також у цій продукції виявили бактерії групи кишкової палички (БГКП), що є порушенням вимог НД.

У 3 видах котлет була завищена масова частка хліба з урахуванням паніровки (на 8-13%), ще в одному виявили БГКП.

Із перевірених фаршів 4 види не відповідали вимогам НД за органолептичними та мікробіологічними показниками.

Генеральний директор ДП «Полтавастандартметрологія» зазначив, що жоден із перевірених продуктів не мав маркування, яке відповідає чинному законодавству, а деякі з них були взагалі без етикеток. Виявили проблеми з термічним станом напівфабрикатів, термінами реалізації. Наприклад, пельмені датовані 1 вересня, коли термін їхньої придатності – 3 місяці.

Також В.МИРУНКО вважає, що необхідно законодавчо визначити поняття сировинної та компонентної фальсифікації, адже нині, якщо виробник робить фарш із м’яса нижчого сорту чи додає м’ясо птиці (коли фарш має бути із свинини), він формально закону не порушує.