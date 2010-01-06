У Києві відкриють другий вестибюль на станції метро «Бориспільська»
11:20, 06 січня 2010Права споживачів
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Для покращення обслуговування
З метою покращення обслуговування пасажирів та згідно з розпорядженням начальника КП «Київський метрополітен» Петра МІРОШНИКОВА з 11 січня 2010 року вестибюль №2 станції «Бориспільська» Сирецько-Печерської лінії буде відкрито для входу-виходу пасажирів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі метрополітену.
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