У Києві відкриють другий вестибюль на станції метро «Бориспільська»

З метою покращення обслуговування пасажирів та згідно з розпорядженням начальника КП «Київський метрополітен» Петра МІРОШНИКОВА з 11 січня 2010 року вестибюль №2 станції «Бориспільська» Сирецько-Печерської лінії буде відкрито для входу-виходу пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі метрополітену.