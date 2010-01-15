"Укрзалізниця" попередила більш як 1,5 тис. крадіжок

У 2009 році працівники воєнізованої охорони залізничного транспорту і транспортної міліції України попередили 1548 крадіжок вантажів, майна і матеріальних цінностей на суму більш як 1,66 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі "Укрзалізниці", затримано і передано до правоохоронних органів більш як 1,7 тис. осіб.

У відомстві зазначають, що особливе занепокоєння залізничників викликають випадки розкрадання елементів верхньої будови шляху, засобів сигналізації та зв`язку, а також вантажів, які перевозяться відкритим рухомим складом, оскільки ці дії можуть спровокувати аварії або інші надзвичайні події.

Нагадаємо, що 16 грудня 2009 року Кабінетом міністрів України була підтримана ініціатива залізничників про посилення відповідальності громадян за несанкціоноване втручання в діяльність залізничного транспорту.

Зокрема, постановою Кабміну від 16.12.2009 № 1393 "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 575 і від 22 січня 1996 р. № 116" внесено зміни і доповнення до Положення про порядок застосування вогнепальної зброї і Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей.

Зокрема, цією постановою формула розрахунку вартості завданої шкоди доповнена двома новими показниками, які дозволяють враховувати не тільки фактичну вартість викраденого майна, але й суму коштів, необхідну для придбання нового, і вартість робіт з його установлення.