Мер Херсона просить жителів міста долучитися до прибирання снігу

У зв’язку з сильними снігопадами міська влада Херсона звернулася до херсонців з проханням допомогти комунальникам у прибиранні снігу, а власників автомобілів - утриматись від поїздок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідних зверненнях, розміщених на офіційному сайті мерії обласного центру.

«Міський голова Володимир САЛЬДО звертається до власників авто з проханням дотримуватися правил дорожнього руху, паркувати автомобілі у спеціально відведених місцях, аби вони не заважали роботі снігорозчищувальної техніки. А також, по можливості, утриматися від виїздів на власному автотранспорті» - повідомляється у зверненні.

Також В.САЛЬДО звертається до керівників підприємств, установ та організацій щодо необхідності терміново організувати роботи з прибирання від снігу прилеглих до своїх об’єктів територій. Розчищення дозволить запобігти утворенню ожеледиці, полегшити пересування пішоходів та транспорту.

Також міський голова обіцяє, що з метою усунення наслідків негоди та створення комфортних умов для мешканців міста на дорогах обласного центру буде працювати спеціальна техніка.

Як повідомлялося, найближчими днями, за повідомленням обласного центру гідрометеорології, на Херсонщині очікується ускладнення погодних умов: опади у вигляді снігу, посилення вітру, ожеледиця, місцями хуртовина.