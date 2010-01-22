У Вінниці розгорнули наметове містечко для безпритульних

У Вінниці сьогодні розпочало роботу наметове містечко для безпритульних.

Як передає кореспондент УНІАН, містечко створене за розпорядженням мера Вінниці Володимира ГРОЙСМАНА.

У зв’язку з тим, що найближчими днями температура повітря й надалі знижуватиметься та з метою уникнення переохолодження городян, мер розпорядився створити наметове містечко у районі Центрального автовокзалу.

На час прогнозованих морозів наметове містечко працюватиме цілодобово, там буде розміщена польова кухня. У ньому будуть у наявності теплі ковдри, лавки та гарячі напої. Постійно працюватиму медичні працівники для надання першої медичної допомоги людям з ознаками обмороження.

Крім того, мер Вінниці розпорядився, щоб працівники соціальних служб відслідковували місця скупчення людей без постійного місця проживання і направляли їх до наметів.