В Україні за минулий тиждень цукор подорожчав на 10%

На світових ринках ціна на цукор досягла максимуму за останні 29 років. У Лондоні 20 січня за тонну піску просили 759 гривень. Причини - світовий неврожай, як наслідок - дефіцит.

За минулий тиждень в Україні цукор в середньому подорожчав на 10% (0,7-1 грн.), але експерти вважають, що ціна й ажіотаж підняті штучно, а наші продавці дуже швидко відреагували на світові перепади цін на «солодке».

«Світова ціна на цукор дійсно зростає, але у нас продається вітчизняний, дешевший товар, і він в країні є! - пояснює голова правління асоціації «Укрцукор» Микола ЯРЧУК. - Сьогоднішня паніка викликана штучно, спеціально для того, щоб підняти ціни на внутрішньому ринку. Але реальної проблеми я не бачу».

За підрахунками експертів, у вітчизняних засіках за станом на 1 січня 2010 року було близько 1,3 млн. тонн цукру. Українці ж щомісячно вживають близько 130 тис. тонн. Тобто як мінімум до травня нам цілком вистачить вітчизняного цукру.

«За даними Мінекономіки, до нас прибуде ще 260 тисяч тонн імпортного цукру, - запевняє М.ЯРЧУК. - Вже в лютому почнеться кампанія з постачання дешевого тростинного цукру».

Експерти впевнені: якщо імпортні постачання пройдуть без збоїв, то до весни за 1 кг в наших магазинах проситимуть по 8,50 грн. Отже, людям зараз немає чого скуповувати у великих кількостях дорожезний солодкий пісок.

Утро