У Польщі рівень безробіття зріс до 12%

У Польщі на кінець 2009 року рівень безробіття склав рекордні за останні п`ять років 11,9%, що на 2,4% більше, ніж на кінець 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Головного управління статистики Польщі, на кінець минулого року в країні без роботи залишалося 1,893 млн. осіб. За грудень 2009 року рівень безробіття виріс на 0,4%.

На початку минулого року експерти прогнозували 12% безробіття в Польщі і не виключали зростання кількості безробітних навіть до 13%.

Як повідомляв УНІАН, в Польщі рівень безробіття почав рости з кінця 2008 року, збільшившись в березні до 11,1%, після чого завдяки сезонній роботі декілька місяців знижувався. У жовтні минулого року кількість безробітних в країні збільшилася до 11,1% з 10,9% у вересні.

Довідка УНІАН. Найвищий рівень безробіття в Польщі спостерігався напередодні вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році – тоді він складав близько 20%.

Деякі експерти не виключають подальшого зростання безробіття в Польщі найближчими роками, аж до 17%.